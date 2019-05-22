Мун Чжэ Ин: РК существенно увеличит экспорт продукции, изготовленной на основе биотехнологий

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В рамках поисков новых двигателей экономического роста РК существенно увеличит экспорт продукции, изготовленной на основе биотехнологий. К 2030 году он составит до 50 млрд долларов, и доля РК на соответствующем мировом рынке достигнет 6%. Об этом заявил в среду президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения города Осона провинции Чхунчхон-Пукто, который является центром исследований в области биотехнологий. В прошлом году экспорт лекарств и других товаров медицинского назначения составил 14 млрд 400 млн долларов – 1,8% мирового спроса. Правительство ожидает, что усилия по развитию биотехнологической промышленности позволят создать до 300 тысяч новых рабочих мест. Мун Чжэ Ин напомнил, что его администрация намерена также сосредоточиться на развитии производства системных полупроводников и автомобилей будущего.