Минюст США отказывается комментировать требования Пхеньяна о возврате сухогруза Wise Honest

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Министерство юстиции США отказывается комментировать неоднократные призывы Пхеньяна о возвращении арестованного северокорейского грузового судна. Так, ведомство проигнорировало просьбу агентства Ёнхап прокомментировать соответствующее требование постпреда КНДР при ООН Ким Сона. Тем самым министерство юстиции, по мнению экспертов, подтверждает намерение продолжать соответствующие юридические процедуры, одновременно воздерживаясь от любых замечаний, которые могли бы обострить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.