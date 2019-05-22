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Экономика

Минюст США отказывается комментировать требования Пхеньяна о возврате сухогруза Wise Honest

Write: 2019-05-22 14:55:02Update: 2019-05-22 17:20:25

Минюст США отказывается комментировать требования Пхеньяна о возврате сухогруза Wise Honest

Photo : YONHAP News

Министерство юстиции США отказывается комментировать неоднократные призывы Пхеньяна о возвращении арестованного северокорейского грузового судна. Так, ведомство проигнорировало просьбу агентства Ёнхап прокомментировать соответствующее требование постпреда КНДР при ООН Ким Сона. Тем самым министерство юстиции, по мнению экспертов, подтверждает намерение продолжать соответствующие юридические процедуры, одновременно воздерживаясь от любых  замечаний, которые могли бы обострить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. 
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