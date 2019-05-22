ЦТАК: Джо Байден - безрассудный человек с низким интеллектом

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Бывший вице-президент США Джо Байден является безрассудным человеком с низким интеллектом. Об этом говорится в комментарии под названием «Сноб, лишённый элементарных человеческих качеств», опубликованном в среду северокорейским агентством ЦТАК в связи с высказываниями Байдена о северокорейском руководстве. В сообщении говорится: «Бывший вице-президент США, охваченный жаждой власти, стал неосмотрительным и неразумным». Однако КНДР «никогда не простит тех, кто осмеливается провоцировать высшее руководство страны, и обязательно заставит их заплатить за это»,- говорится в комментарии ЦТАК. Джо Байден является одним из кандидатов от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году.