Bloomberg: Санкции США против Huawei - угроза для оживления отрасли полупроводников РК

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Санкции США против китайской компании Huawei представляют собой угрозу для оживления отрасли полупроводников, являющейся двигателем роста экономик РК и Тайваня. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на американскую финансовую компанию Citygroup. По её данным, по состоянию на 2017 год Китай закупил 51% объёма экспорта полупроводников из стран Азии. В том же году Китай и Гонконг ввезли 69% южнокорейского экспорта полупроводников, 56% - тайваньского, 51% - вьетнамского, 43% - японского и 39% - малазийского. По данным Citygroup, её индекс опережающих индикаторов на азиатском рынке полупроводников повышался с января по апрель, однако с мая вновь начал понижаться. Американская финансовая компания прогнозирует дальнейшее ухудшение профильного рынка, что обострит торговый конфликт между США и Китаем.