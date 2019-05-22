КНДР продолжает требовать от США возврата своего сухогруза

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Пхеньян продолжает требовать возврата своего сухогруза Wise Honest, арестованного американскими властями. 22 мая представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Дэ Сон в интервью Reuters заявил, что подобные действия являются незаконными, нарушая суверенитет КНДР. Он потребовал немедленно вернуть судно, назвав данный инцидент самым большим препятствием в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. Хан Дэ Сон также заявил, что для возобновления переговоров по ядерной проблеме администрация Дональда Трампа должна принять серьёзное решение об отмене антисеверокорейских санкций. Во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон также потребовал от США вернуть сухогруз, задержанный по подозрению в нарушении международных санкций.