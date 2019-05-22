Поток иностранных туристов в РК в апреле вырос на 22,8%

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В апреле в РК побывали 1 млн 635 тыс. 66 иностранных туристов. Показатель вырос на 22,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили 22 мая в Национальной организации туризма Кореи. Основную долю туристов составили граждане Китая. Далее следуют гости из Японии, Тайваня и США. По этим направлениям наблюдается высокий рост. Число туристов из других стран Азии, а также из государств Ближнего Востока выросло на 13,3%. Между тем, поток южнокорейских туристов за рубеж вырос на 0,7%, составив 2 млн 246 тыс. 417 человек.