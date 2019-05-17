Представители Юга и Севера Кореи встретятся в Китае

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В китайском Шэньяне состоится серия встреч представителей неправительственных организаций РК с северокорейскими партнёрами. 23-24 мая пройдут консультации комитетов Юга и Севера по реализации совместной декларации от 15 июня 2000 года. 24-25 мая южнокорейская организация «Кёре Хана» проведёт встречу с представителями северокорейского Национального совета по примирению. 26 мая состоится встреча представителей южнокорейского Народного комитета по примирению и сотрудничеству с вышеуказанным советом. В ходе контактов стороны намерены обсудить такие вопросы как организация мероприятий по случаю 19-й годовщины подписания совместной декларации от 15 июня, проработка возможности обмена студентами, дебаты на тему принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Это первый контакт сторон после северокорейско-американского саммита в Ханое. Эксперты полагают, что встречи помогут представителям РК познакомиться с нынешней позицией Севера, который в последнее время проявлял пассивность в контактах с Югом.