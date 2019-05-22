Разница в размере зарплат мужчин и женщин в РК растёт

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За последний год разница в размере зарплат мужчин и женщин в крупных компаниях РК увеличилась. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных о 202 филиалах крупных компаний страны, проведённого агентством Yonhap Infomax. Сообщается, что за весь первый квартал этого года средняя зарплата сотрудниц вышеуказанных компаний составила 15 млн 370 тыс. вон или 12 тыс. 890 долларов. Это 63,5% от показателя мужчин. В тот же период прошлого года отметка составляла 64,64%. Наиболее серьёзная разница отмечена в GS Group, где размер оплаты труда женщин составляет лишь 38,5% от зарплаты сотрудников-мужчин.