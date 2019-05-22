Встречи представителей Юга и Севера в Китае отменены

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Серия встреч представителей неправительственных организаций РК с северокорейскими партнёрами, которая планировалась в китайском Шэньяне в период с 23 по 26 мая, отменена. Как сообщил представитель одной из южнокорейских организаций, северокорейские представители, прибывшие в Шэньян, были отозваны. Стороны планировали обсудить такие вопросы как организация мероприятий по случаю 19-й годовщины подписания совместной декларации от 15 июня, проработка возможности обмена студентами, дебаты на тему принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Северокорейская сторона заблаговременно направила в Китай делегацию из пяти человек, но 22-23 мая все они вернулись на родину. Проведение встреч было инициативой КНДР.