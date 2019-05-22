Президент РК встретился с экс-президентом США Джорджем Бушем

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23 мая бывший президент США Джордж Уокер Буш принял участие в церемонии, посвящённой десятой годовщине со дня смерти бывшего президента РК Ро Му Хёна. Глава государства Мун Чжэ Ин заявил, что приезд Джорджа Буша для участия в церемонии является символичным событием, демонстрирующим крепость союза РК и США. Южнокорейский лидер выразил благодарность экс-президенту США за визит. Мун Чжэ Ин также заявил, что соглашение о свободной торговле между РК и США, а также шестисторонние переговоры, решения о которых принимались Джорджем Бушем и Ро Му Хёном, внесли большой вклад в развитие всеобъемлющего союза двух стран.