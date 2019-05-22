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Под влиянием роста стоимости акций компаний крупных стран объём чистых внешних активов РК достиг рекордной отметки. По данным Банка Кореи, представленным 23 мая, в конце марта общий размер внешних активов составил 1 трлн 573 млрд 200 млн долларов. Это на 52 млрд 800 млн долларов больше, чем за предыдущий квартал. Активы иностранных инвесторов в РК также выросли на 29 млрд 600 млн долларов до 1 трлн 137 млрд долларов. Размер чистых активов после вычета внешних задолженностей составил 436 млрд 200 млн долларов, что является рекордной отметкой. Представитель Банка Кореи заявил, что нынешняя ситуация связана со значительным увеличением инвестиций в иностранные ценные бумаги.