Расходы корейцев за рубежом сократились

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В первом квартале этого года сумма расчётов, произведённых гражданами РК за рубежом через банковские карты, снизилась. По данным Банка Кореи, озвученным 23 мая, сумма сократилась на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 4 млрд 680 млн долларов. В годовом исчислении отметка уменьшилась на 7,8%. Такой спад наблюдается впервые за последние два квартала. При этом количество южнокорейцев, отправившихся в указанный период за рубеж, выросло на 10,2% до 7 млн 860 тыс. человек. " полагают, что нынешняя ситуация связана с увеличением туристического потока во Вьетнам, Японию и другие страны Азии, которые требуют меньших затрат, чем страны Европы.