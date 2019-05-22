Военные РК и Японии принимают участие в совместных учениях

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Военные РК и Япония принимают участие в совместных учениях, проходящих под руководством США. По данным ряда источников в правительстве РК, манёвры Pacific Vanguard проходят с 23 по 27 мая. В них также участвуют вооружённые силы Австралии. Они проходят в районе Гуама. Южнокорейская сторона направила один эсминец, а Япония эсминец и патрульный самолёт. РК и Япония совместно принимают участие в военных учениях впервые после инцидента, произошедшего в международных водах в конце декабря прошлого года. Тогда южнокорейский корабль, участвовавший в спасательной операции, навёл радар на японский патрульный самолёт, который резко приблизился к кораблю.