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В мире

США могут ввести компенсационные пошлины против стран, занижающих стоимость своей валюты

Write: 2019-05-24 11:01:29Update: 2019-05-24 11:15:23

США могут ввести компенсационные пошлины против стран, занижающих стоимость своей валюты

Photo : YONHAP News

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины в отношении стран, которые занижают стоимость своей национальной валюты по отношению к доллару. Как заявил в четверг министр торговли Уилбур Росс, «министерство торговли может компенсировать привязанную к курсу валют ставку субсидии, которая наносит ущерб промышленности США. Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям». Предложение минторга прозвучало в рамках  реализации обещания главы Белого дома Дональда Трампа противодействовать недобросовестной валютной практике торговых партнёров США. Решение о введении компенсационных пошлин принимается в случае, если импортируемые товары приобретают конкурентоспособность за счёт субсидий страны-экспортёра, тем самым нанося ущерб промышленности страны, куда товар ввозится. 
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