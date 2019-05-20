США могут ввести компенсационные пошлины против стран, занижающих стоимость своей валюты

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Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины в отношении стран, которые занижают стоимость своей национальной валюты по отношению к доллару. Как заявил в четверг министр торговли Уилбур Росс, «министерство торговли может компенсировать привязанную к курсу валют ставку субсидии, которая наносит ущерб промышленности США. Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям». Предложение минторга прозвучало в рамках реализации обещания главы Белого дома Дональда Трампа противодействовать недобросовестной валютной практике торговых партнёров США. Решение о введении компенсационных пошлин принимается в случае, если импортируемые товары приобретают конкурентоспособность за счёт субсидий страны-экспортёра, тем самым нанося ущерб промышленности страны, куда товар ввозится.