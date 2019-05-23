Главы МИД РК и Японии обсудили вопросы двусторонних отношений

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23 мая в Париже в рамках совещания Совета министров ОЭСР состоялась встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно. Глава южнокорейского МИД поздравила Японию с восхождением на престол нового императора Нарухито. Она выразила надежду на то, что Сеулу и Токио удастся преодолеть трудности в двусторонних отношениях, начав движение в сторону развития. Таро Коно выразил несогласие с заявлением представителя МИД РК, в котором содержалось требование к японским компаниям, причастным к военным преступлениям, выполнить решение южнокорейского суда о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Министр потребовал провести заседание арбитражной комиссии по этому вопросу. Он призвал Сеул проявить понимание того, что подобные заявления не помогают улучшению двусторонних отношений. Министры обсудили также ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, решение ВТО по поводу отказа РК от импорта морепродуктов из Японии. Это была третья по счёту встреча глав МИД двух стран с начала года.