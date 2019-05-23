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Корейский финансовый институт снизил прогноз роста отечественной экономики на этот год с 2,6% до 2,4%. Это объясняется ухудшением ситуации с инвестициями в производственные мощности в связи с замедлением роста мировой экономики и снижением объёмов торговли. Кроме того, отмечается ухудшение экспорта и внутренних инвестиций, а также общих экономических показателей в первом квартале. Ожидается также, что в этом году рост потребительских расходов составит 2,4%, что на 0,4% меньше по сравнению с прошлым годом, Спад инвестиций в строительство достигнет в этом году 4%. Это связывают с увеличением объёма строительства жилых объектов в период с 2015 по 2017 год.