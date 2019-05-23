ЮНИСЕФ получит от РК 3,5 млн долларов на оказание гуманитарной помощи СК

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получит 3,5 из 8 млн долларов, которые правительство РК решило выделить международным организациям в фонды гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщила в пятницу радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на представителя организации, который сообщил о том, что средства будут направлены на лечение 450 тыс. детей младше пяти лет от диареи, а также на приобретение медикаментов для лечения 2,8 млн человек от воспаления лёгких. На вопрос о способе распределения средств и планах по отслеживанию этого процесса ответа не последовало. В этом году организация планирует собрать на гуманитарную помощь Северу 19,5 млн долларов.