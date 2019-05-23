Правительство РК поддерживает выход компаний занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий на рынок Вьетнама

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Правительство РК поддерживает выход отечественных компаний, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий, на рынок Вьетнама. В пакет соответствующих мер, разработанных министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейской ассоциацией производителей электроники, входит проведение во Вьетнаме маркетингового мероприятия по вопросам партнёрства, создание в Хошимине центра информационных технологий, организация IT-школы с целью подготовки кадров. В прошлом году во Вьетнаме работали 800 южнокорейских компаний. Однако предприятия, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, сталкиваются с трудностями в обеспечении производственных площадок, комплектовании штата и налаживании каналов продаж. Министерство работает над устранением этих проблем и диверсификацией экспорта во Вьетнам, который пока сосредоточен на полупроводниках и дисплеях.