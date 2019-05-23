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И.о.министра обороны США посетит РК и Японию

Write: 2019-05-24 11:41:57Update: 2019-05-24 11:53:25

И.о.министра обороны США посетит РК и Японию

Photo : YONHAP News

28 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан начинает турне по странам Азии, в ходе которого посетит Гавайи, Индонезию, Сингапур, Сеул и Токио. В Сингапуре он примет участие в Азиатском форуме по вопросам обороны, на котором представит новую Индо-Тихоокеанскую стратегию. Детальная программа поездки Шанахана не раскрывается. Что касается визита в РК, то он состоится после форума. В Пентагоне сообщили, что в ходе турне Патрик Шанахан встретится с представителями правительств, чтобы обозначить направления сотрудничества в сфере обороны. 
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