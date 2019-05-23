РК на 70-м месте в рейтинге по уровню защиты прав детей

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РК занимает 70-е место в мире по уровню защиты прав детей. Соответствующий рейтинг по 181-й стране составлен нидерландской детской правозащитной организацией Kids Rights. Лидерами рейтинга являются Исландия, Португалия и Швейцария. Рядом с РК расположились Объединённые Арабские Эмираты, Эквадор, Самоа, Филиппины. Высокие оценки РК получила в категориях обеспечения прав на жизнь, здоровье и образование, а в категории «правозащитная среда» оказалась лишь на 133-ем месте. Япония на 250-ом, а Китай на 105-ом месте.