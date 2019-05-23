Глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась с коллегой из Перу Нестором Пополисио

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22 мая в Париже министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела встречу со своим коллегой из Перу Нестором Пополисио. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и тему двустороннего экономического сотрудничества. Данная встреча состоялась на полях совещания Совета министров ОЭСР. Кан Гён Хва призвала правительство Перу оказать активное содействие в вопросе присоединения РК к Тихоокеанскому Альянсу в качестве ассоциированного члена. Речь идёт о торговом блоке, в который входят латиноамериканские страны Мексика, Перу, Чили и Колумбия. Перу с июля прошлого года является председателем организации. Кроме того, Кан Гён Хва призвала правительство этой страны уделить внимание вопросу участия южнокорейских компаний в местных промышленных проектах. Нестор Пополисио выразил благодарность РК за поддержку во вступлении Перу в ОЭСР, отметив важность отношений двух стран.