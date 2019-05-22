США призвали РК присоединиться к бойкоту Huawei

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Как стало известно, США потребовали от РК присоединиться к бойкоту китайской технологической корпорации Huawei. Таким образом, торговый спор США и Китая напрямую начинает влиять на РК. В настоящий момент южнокорейская коммуникационная компания LG U Plus частично использует оборудование по обслуживанию сетей связи 5G производства Huawei. Помимо этого, около ста южнокорейских предприятий сотрудничают с этим китайским производителем. США требуют прекратить сотрудничество с ним от Японии, Австралии, Новой Зеландии и других своих союзников. Представитель МИД РК заявил, что США и ранее указывали, что использование оборудования Huawei может вызвать проблемы с обеспечением безопасности. Он, вместе с тем, сказал, что не может раскрыть содержания последних консультаций с США. Осторожность южнокорейского правительства связана с возможной реакцией Китая. Есть опасения о повторении сценария с мерами давления, принятыми Пекином после размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD. Южнокорейское правительство, как стало известно, пока намерено сохранять выжидательную позицию, указывая на невозможность вмешательства в дела частных компаний. Однако данный вопрос может быть затронут в ходе предстоящего в июне саммита. В этом случае РК может оказаться перед необходимостью принять одну из сторон.