Позиция Токио по решению ВТО о сохранении запрета на ввоз в РК японских морепродуктов неприемлема для Сеула

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи назвала неприемлемым выражение Японией недовольства относительно решения ВТО по спору вокруг запрета на ввоз в РК японских морепродуктов. Об этом она заявила 24 мая на совещании Совета министров ОЭСР в Париже. Ю Мён Хи указала, что японская сторона пытается связать официальное решение ВТО, принятое в соответствии с установленной процедурой, с необходимостью реформировать организацию. Ю Мён Хи также подчеркнула, что Япония должна уважать окончательное решение организации. 11 апреля ВТО сочла запретительные меры южнокорейской стороны обоснованными. Однако в Токио выступили с протестом, призвав внести поправки в систему апелляционного органа ВТО.