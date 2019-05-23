В Китае состоялись рабочие переговоры представителей Юга и Севера

Photo : YONHAP News

В Китае состоялись рабочие переговоры представителей неправительственных организаций Юга и северокорейских партнёров, которые ранее считались отменёнными. 23 мая состоялись консультации комитетов Юга и Севера по реализации совместной декларации от 15 июня 2000 года. Север представляла делегация из пяти человек, включая заместителя руководителя северокорейского комитета Ян Чхоль Сика. Сначала Север сообщил об отмене ранее запланированной встречи, но затем уведомил о её проведении. Южнокорейская делегация сообщила, что стороны обсудили нынешнюю политическую ситуацию, межкорейские отношения, а также вопросы выполнения совместной декларации. Они также выразили опасения по поводу застоя в двусторонних отношениях, подтвердив понимание сложности момента, который определяет, будут ли отношения развиваться или вернутся к прошлому. Между тем, на этот раз конкретных договорённостей достигнуто не было. Встреча представителей южнокорейской организации «Кёрэ Хана» и северокорейского Национального совета по примирению, намеченная на 24 мая, отменена. С северокорейской стороны это объясняют тем, что изначально консультации организовывались с целью обсуждения задач и процесса улучшения межкорейских отношений, но в южнокорейских СМИ озвучиваются не базовые, а побочные темы. Это вызывает опасения по поводу возможности искажения повестки мероприятия.