Роберт Абрамс: Ракетные пуски в КНДР проходили в рамках регулярных учений

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Последние ракетные пуски в КНДР были проведены в рамках регулярных учений, не оказав никакого влияния на ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил 22 мая на симпозиуме в Гонолулу командующий силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, отметив, что двери к дипломатическому разрешению ситуации всё ещё открыты. Относительно опасений в некоторых кругах о возможном сокращении численности американского контингента в РК, Абрамс заявил, что РК и США приняли меры по их регулированию с целью обеспечения соответствия с внешнеполитическими усилиями. Он также прокомментировал межкорейское соглашение в военной сфере, отметив, что оно содержит меры по налаживанию доверия, обеспечив смягчение военной напряжённости, сокращение количества различных недоразумений и ошибок.