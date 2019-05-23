Численность американского контингента в РК не будет уменьшаться

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23 мая комитет Сената США по вооружённым силам опубликовал акт о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год. В нём есть пункт, запрещающий снижение численности американского военного контингента в РК ниже отметки в 28,5 тыс. человек. Этот показатель на 6,5 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Таким образом, в документе акцент на важности контингента усилен. В качестве причины отмечается сохранение угрозы северокорейского оружия массового уничтожения и обычного оружия.