Индекс объёма экспорта в апреле вырос

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В апреле индекс объёма южнокорейского экспорта вырос на 2,4% в годовом исчислении, составив 113,83 пункта. Об этом говорится в докладе, представленном 24 мая Банком Кореи. Данный показатель пошёл вверх впервые за последние пять месяцев. Между тем, индекс суммы экспорта сократился на 4,5%, сохранив спад пятый месяц подряд. Представитель Банка Кореи заявил, что увеличение объёма экспорта достигнуто за счёт полупроводников и мобильных телефонов, а сумма снизилась из-за снижения стоимости полупроводников и синтетических смол.