В Шэньяне проходит мероприятие «Неделя Кореи»

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23 мая в китайском Шэньяне провинции Ляонин началось мероприятие «Неделя Кореи». В торжественной церемонии приняли участие около 200 человек, в том числе представителей местных властей, предприниматели и другие. Южнокорейский консул в Шэньяне Им Бён Чжин в приветственной речи затронул тему прокладки железнодорожного пути, который будет проходить из Сеула до Даньдуна и Шэньяна, проходя через Пхеньян и Синыйчжу. По его словам, этот проект будет играть важнейшую роль в экономическом сообществе Северо-Восточной Азии. Подобные мероприятия проводились и ранее. Но в 2016 и 2017 годах они были приостановлены из-за разногласий двух стран по комплексам ПРО THAAD. В этом году мэрия Шэньяна сама предложила провести «Неделю Кореи», причём раньше обычных сроков. Помимо этого, были организованы консультации, в которых приняли участие южнокорейские производители автозапчастей и автомобильные компании Китая. Они направлены на поиск путей сотрудничества с тем, чтобы активизировать отечественную автомобильную промышленность, в которой наблюдается некоторый застой. Кроме того, в городе прошла ярмарка южнокорейских товаров. Таким образом, наблюдается атмосфера смягчения напряжённости, начавшейся вокруг комплексов ПРО THAAD. Но в КНР до сих пор действует запрет на групповые туристические поездки в РК.