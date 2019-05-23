В ряде городов и провинций РК объявлено предупреждение о жаре

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24 мая метеорологическая администрация РК впервые с начала года. объявила предупреждение о жаре в Сеуле, Пусане и Кванчжу. Эти меры также коснулись провинций Кёнгидо, Канвондо, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Днём ранее предупреждение было объявлено в Тэгу, Ульсане, в ряде районов Кёнгидо и Кёнсандо. Такие меры принимаются в случае прогнозов о сохранении максимальных значений температуры воздуха на уровне 33 градусов в течение двух и более дней. Ожидается, что 25 мая жара немного спадёт, но уже через день вновь будет жарко. Снижение температуры возможно с понедельника, когда ожидаются дожди.