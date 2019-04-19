Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо удостоен главного приза Каннского кинофестиваля

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Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля - «Золотой пальмовой ветви» - за фильм «Паразиты» (기생충). Картина, снятая в жанре трагикомедии, рассказывает о бедной корейской семье, которая пытается любыми возможными способами исправить своё финансовое положение. Объявляя обладателя главной награды фестиваля, председатель жюри, мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту, подчеркнул, что решение было принято единогласно. Награду режиссёру вручила знаменитая французская актриса Катрин Денёв. Выйдя на сцену Дворца фестивалей, Пон Чжун Хо поблагодарил жюри, зрителей, съёмочную группу и актёров, которые поддержали его. Он сказал, что решил стать режиссёром, когда ему было 12 лет, но даже не мечтал о том, что будет держать в руках высшую награду Каннского фестиваля. Пон Чжун Хо – первый южнокорейский режиссёр, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. В 2004 году его соотечественник Пак Чхан Ук был удостоен Гран-при, второго по величине приза, за триллер Old Boy. В этом году Гран-при удостоен фильм «Атлантика» французского режиссёра Мати Диоп. Приз жюри – третью по значимости награду Каннского фестиваля - разделили фильмы «Отверженные» французского режиссёра Ладжа Ли и «Бакурау» бразильских режиссёров Клебера Мендосы Фильо и Жулиано Дорнеля.