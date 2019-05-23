Спикер Национального собрания РК посетит Россию и страны Балтии

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан отправляется в понедельник с 10-дневным визитом в Россию и страны Балтии. Целью поездки является повышение роли парламентской дипломатии в построении мира на Корейском полуострове. Мун Хи Сан, в частности, планирует призвать Россию активизировать своё участие в поддержании импульса для диалога между КНДР и США. В программе визита – встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с которыми будут обсуждаться пути развития парламентского сотрудничества между двумя странами. 29 мая Мун Хи Сан выступит на пленарном заседании Совета Федерации. 30 мая он отправится в Эстонию, после чего посетит Латвию и Литву, а 5 июня вернётся на родину.