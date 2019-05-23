Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 50%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина впервые за три месяца достиг 50%. Он повысился на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги 2,5 тысяч южнокорейцев в возрасте старше 19 лет, который проводился с 20 по 24 мая. Причину нынешнего роста рейтинга эксперты Realmeter объясняют ростом активности президента в сфере экономики. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,3%, снизившись за неделю на 3%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 31,9% респондентов. Это на 0,8% больше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,0% при уровне достоверности 95%.