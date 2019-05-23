В РК обратили внимание на проблему игровой зависимости

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25 мая Всемирная организация здравоохранения включила «игровое расстройство» в обновлённую международную классификацию болезней (МКБ-11), который будет предложен для утверждения на пленарном заседании организации. В этой связи в правительстве РК приняли решение провести исследование «игровой зависимости», подготовив критерии для диагностирования данного расстройства. Министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует подготовить меры профилактики и лечения зависимости от игр. Ожидается, что ВОЗ с 2026 года официально признает игровую зависимость болезнью после завершения всех необходимых для этого процедур. Понятие игрового расстройства определили в организации «как паттерн игрового поведения, характеризуемый ослабленным контролем над провождением времени в видеоиграх, в результате чего человек отдаёт приоритет играм, а не другим видам деятельности, несмотря на возникновение негативных последствий». Между тем, представители игровой индустрии выступили против данной инициативы, посчитав решение ВОЗ слишком поспешным. Отечественные профильные компании намерены противодействовать действиям правительства, сформировав совместный рабочий комитет.