Северокорейские СМИ призывают Сеул сосредоточиться на фундаментальных вопросах межкорейских отношений

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Северокорейские СМИ вот уже несколько дней призывают Сеул перестать говорить о гуманитарной помощи, сосредоточившись вместо этого на решении «фундаментальных» вопросов улучшения межкорейских отношений. Как указывает пропагандистский орган «Чосонэ оныль», южнокорейская сторона делает вид, что заинтересована в реализации заключённых ранее деклараций, ведя при этом разговоры исключительно о гуманитарной помощи. При этом, подчёркивает издание, Юг оглядывается на внешние силы, пытающиеся ограничивать темпы развития межкорейских отношений, не проявляя должной активности в их улучшении, избегая выполнения договорённостей и продолжая враждебные действия в виде совместных с внешними силами военных учений. Это указывает на позицию Севера, что одной лишь гуманитарной помощью нельзя решить проблему застоя в межкорейских отношениях. Ранее пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» подверг критике южнокорейский проект оказания Северу гуманитарной помощи и потребовав выполнения межкорейских деклараций.