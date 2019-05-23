В РК растёт потребление электроэнергии

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В РК в последнее время растёт потребление электроэнергии. В прошлом году показатель достиг максимального уровня 10,2 (МВт•ч) на душу населения, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в докладе Корейской электроэнергетической корпорации, представленном 27 мая. Потребление для бытовых нужд увеличилось на 4,8%, составив 5,2 МВт•ч, для общественных нужд - на 1,4% до 22,3 МВт•ч. Между тем , потребление электроэнергии в сфере производства снизилось на 0,6% до 137,2 МВт•ч. В целом в прошлом году в частном секторе было израсходовано 72.895 ГВт•ч – на 6,3% больше, чем в предыдущем году. Это максимальный уровень с 1993 года, когда начался сбор соответствующей статистики. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2016 году в РК расход электроэнергии на душу населения составил 10,6 МВт•ч. Показатель Японии - 75,5% этой отметки, Франции - 67,9%, Германии - 66%, Великобритании - 47,2%. Более высокое, чем в РК потребление электроэнергии зафиксировано в некоторых странах Северной Европы, Канаде и США.