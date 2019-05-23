В РК растёт производство продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий

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В прошлом году объём производства в отрасли информационно-коммуникационных технологий достиг рекордной отметки, составив 497 трлн 299,4 млрд вон или 419 млрд 626 млн долларов. Как сообщили министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом, и 12% общего объёма промышленного производства. Рост объясняется увеличением экспорта полупроводников и компьютеров. 73,5% продукции составила доля информационно-коммуникационного вещательного оборудования. Далее следуют информационно-коммуникационные вещательные услуги и программное обеспечение.