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Экономика

В РК растёт производство продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий

Write: 2019-05-27 11:51:47Update: 2019-05-27 11:55:23

В РК растёт производство продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий

Photo : YONHAP News

В прошлом году объём производства в отрасли информационно-коммуникационных технологий достиг рекордной отметки, составив 497 трлн 299,4 млрд вон или 419 млрд 626 млн долларов. Как сообщили министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом, и 12% общего объёма промышленного производства. Рост объясняется увеличением экспорта полупроводников и компьютеров. 73,5% продукции составила доля  информационно-коммуникационного вещательного оборудования. Далее следуют информационно-коммуникационные вещательные услуги и программное обеспечение. 
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