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С 27 по 30 мая в РК проходят военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk. Как сообщили в министерстве обороны, они объединяют учения южнокорейских вооружённых сил Taegeuk и часть южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian. Первая часть, проходящая 27-28 мая, направлена на отработку действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия. Вторая часть, запланированная на период с 28 по 30 мая, ставит целью укрепление возможностей вооружённых сил РК по самостоятельному отражению вооружённых нападений. В ней не принимает участие американская сторона. Манёвры будут проходить в командно-штабном формате (CPX).