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Политика

В РК проходят военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk

Write: 2019-05-27 12:00:22Update: 2019-05-27 17:14:50

Photo : YONHAP News

С 27 по 30 мая в РК  проходят военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk. Как сообщили в министерстве обороны, они объединяют учения южнокорейских вооружённых сил Taegeuk  и часть южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian. Первая часть, проходящая 27-28 мая,  направлена на отработку действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия. Вторая часть, запланированная на период с 28 по 30 мая, ставит  целью укрепление возможностей вооружённых сил РК по самостоятельному отражению вооружённых нападений. В ней не принимает участие американская сторона. Манёвры будут проходить в командно-штабном формате (CPX). 
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