Президент РК поблагодарил создателей фильма «Паразиты»

Photo : YONHAP News

«Золотая пальмовая ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля за фильм «Паразиты» - знаковый подарок южнокорейцам и киноиндустрии в год столетия отечественного кинематографа. При этом статус корейской культуры повысился. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин написал в воскресенье в своём Twitter и других социальных сетях. Он заявил, что вместе со всем народом, ценящим отечественное кино, испытывает радость, добавив, что с нетерпением ждёт возможности посмотреть фильм. Президент сказал, что знает, сколько усилий прилагают создатели фильмов, а «страсть» многих людей, вложенная в фильм «Паразиты», создала повод гордиться южнокорейским кинематографом.