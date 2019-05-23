Заявки на учреждение нового интернет-банка отклонены

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Прогнозы о появлении в РК третьего по счёту интернет-банка не оправдались. 26 мая объявлено о решении финансовых органов отклонить заявки двух консорциумов, возглавляемые компанией Viva Republica, которая работает в сфере финансовых технологий, и брокерской компанией Kiwoom Securities. Ранее они подали заявки на учреждение банков Toss Bank и Kiwoom Bank. В случае с Kiwoom Bank отмечается, что в заявке отсутствовал достаточный уровень инновационности рабочего проекта и возможностей по его реализации. Что касается Toss Bank, то в комитете отметили слабые инвестиционные возможности акционеров и недостаточные возможности по обеспечению капитала. Председатель финансового комитета Чхве Чжон Гу заявил, что сам был удивлён такими результатами проверки, отметив слабость претендентов в вопросе инноваций и инвестиций. Представители двух консорциумов пока не сообщают о дальнейших действиях. Финансовый комитет, между тем, планирует провести новый конкурс в третьем-четвёртом кварталах этого года.