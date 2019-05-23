Дисциплинарная комиссия МИД РК вынесет наказание дипломату за разглашение конфиденциальных сведений

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Дисциплинарная комиссия, которая создаётся в МИД РК, примет на этой неделе решение о наказании бывшего советника-посланника посольства РК в США, обвиняемого в утечке содержания телефонного разговора между южнокорейским и американским президентами. Он передал конфиденциальные сведения депутату Национального собрания от оппозиционной партии Свободная Корея Кан Хё Сану. Как сообщил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства, дипломат освобождён от занимаемой должности и прибыл в воскресенье в Сеул. Экспертная комиссия проведёт внутреннее расследование и передаст свои выводы дисциплинарной комиссии. Как подчеркнул представитель министерства, никакого снисхождения к человеку, совершившему грубый проступок, не будет.