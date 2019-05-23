Министерство культуры, спорта и туризма РК против включения игровой зависимости в список болезней

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В министерстве культуры, спорта и туризма РК высказались решительно против вступления в силу обновлённой международной классификации болезней (МКБ-11) Всемирной организации здравоохранения, в которой игровая зависимость включена в список психических расстройств. 27 мая в телефонном разговоре с представителем агентства Yonhap News начальник отдела игровых контентов министерства Пак Сын Бом заявил, что решение ВОЗ принято без приемлемого научного обоснования. Поэтому ведомство планирует выразить ВОЗ несогласие. Он также заявил, что для вступления списка в законную силу необходимо согласие общественности.