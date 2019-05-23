Более половины корейцев признают совместное проживание критерием обозначения понятия семьи

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Совместное проживание уже можно считать критерием семьи. Так считают 66,3% южнокорейцев, принявших участие в опросе, проводившимся с 16 по 20 мая министерством по делам женщин и семьи и Корейским институтом женской политики. Помимо этого, в ходе опроса было уделено внимание вопросу о браках с иностранцами. 89,2% согласились с возможностью такого варианта. При этом почти 80% считают вполне возможной жизнь без брака в одиночку. 67% респондентов допускают сожительство без необходимости вступления в брак. 50,6% опрошенных допускают возможность рождения внебрачных детей, а 29,5% считают возможным воспитание детей несовершеннолетними. 91,4% респондентов считают необходимым оказывать помощь родителям-одиночкам. За равноправие фактического и законного браков высказались 63,4% респондентов.