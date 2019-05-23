Опубликовано видео с места встречи солдат Юга и Севера в ДМЗ

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Через месяц после ликвидации ряда сторожевых постов в демилитаризованной зоне в ноябре прошлого года солдаты Юга и Севера проверили, насколько тщательно была проведён демонтаж объектов. И вот теперь общественности была представлена видеозапись встречи. Она была сделана с камеры, прикреплённой на одежде одного из южнокорейских солдат. На ней видно, как южнокорейские пограничники идут по демилитаризованной зоне, выстроившись в ряд, по дороге Осоль, которая была создана впервые за 65 лет после подписания соглашения о прекращении огня. Когда они приблизились к разделительной линии, обозначенной жёлтой тканью, с другой стороны появились северокорейские военнослужащие. Эта была их первая встреча. Военнослужащие обменялись приветствиями. Северокорейский военный представился: «Полковник сухопутных войск Ри Чжон Су, прибывший для сопровождения южнокорейской стороны». Последовало приветствие южнокорейского военного: «Полковник Юн Мён Сик. Рад встрече. Это исторический день. В демилитаризованной зоне была создана дорога Осоль. Такая встреча проводится впервые». В ответ северокореец выразил надежду на то, что данная дорога в будущем станет по-настоящему большой. Далее стороны проследовали к одному из мест, где был взорван сторожевой пост, осмотрев результаты работы по его демонтажу. В настоящее время из-за охлаждения межкорейских отношений договорённость о проведении повторных встреч не выполняется.