Писательница Хан Ган отобрана для участия в проекте «Библиотека будущего»

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Произведение южнокорейской писательницы Хан Ган отобрано для участия в общественном арт-проекте шотландской художницы Кэти Патерсон «Библиотека будущего». Он стартовал в 2014 году и рассчитан на 100 лет. Каждый год в течение века один из крупных современных писателей передаёт проекту свой новый роман. Все произведения будут опубликованы в 2114 году. Они хранятся в публичной библиотеке Осло. Вокруг высажены тысячи сосен, которые по завершении проекта будут использованы для создания бумаги для печати этих романов. В библиотеке представлен список фонда произведений, которые недоступны для чтения. Хан Ган стала пятым автором, выбранным для участия в проекте, и первым представителем Азии. Таким образом, работа Хан Ган будет представлена публике через 95 лет. В «Лесу библиотеки будущего» состоялась церемония передачи оригинала работы писательницы, которая написана на корейском языке и обёрнута в белую ткань. Роман называется «Любимому сыну».