Пхеньян вновь потребовал от Сеула решения «базовых проблем»

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Пхеньян вновь потребовал от Сеула первоочередного решения «базовых проблем». В ходе рабочих переговоров в китайском Шэньяне с представителями неправительственных организаций Юга северокорейские представители охарактеризовала нынешнюю ситуацию как «тупиковую». Было подчёркнуто, что Север всё ещё верит южнокорейскому правительству, но Юг принимает недостаточные меры, поддерживая санкционное давление на Север. Было отмечено, что гуманитарная продовольственная помощь КНДР является побочным вопросом, который не может повлиять на выход из нынешнего «тупика». Попытки вести диалог, одновременно продолжая санкционное давление, названы неприемлемыми. Представители Севера подчеркнули, что решение может быть найдено лишь в рамках реализации договорённостей, достигнутых лидерами двух Корей.