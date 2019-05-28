Лидеры США и Японии занимают разные позиции относительно нарушения Пхеньяном резолюций СБ ООН

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Участники японско-американского саммита в Токио выразили разные позиции относительно северокорейских ракетных пусков. Выступая 27 мая на совместной пресс-конференции, президент США Дональд Трамп напомнил, что многие считают ракетные пуски нарушением резолюций Совбеза ООН, однако он придерживается другого мнения. Между тем, японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил сожаление по поводу того, что Север нарушил резолюции, запустив 9 мая ракеты малой дальности. Газета Washington Post оценила ситуацию так, что Дональд Трамп встал на сторону Ким Чон Ына, выступив против позиции своего советника по национальной безопасности Джона Болтона и японского премьера Синдзо Абэ.