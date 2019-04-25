РК и США оценят возможности Сеула осуществлять оперативный контроль над своими войсками

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РК и США планируют провести учения в целях оценки возможности южнокорейских вооружённых сил по осуществлению оперативного контроля над своими войсками в военное время. Учения по определению оперативных возможностей южнокорейских войск пройдут впервые. Они намечены на август одновременно с совместными южнокорейско-американскими командно-штабными учениями. Об этом сообщили 28 мая в Штабе объединённого командования вооружёнными силами РК и США и в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Отмечается, что успешное проведение этой проверки обеспечит беспрепятственную реализацию плана передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Если стороны придут к выводу о необходимости усиления южнокорейской армии, то передача может быть перенесена на более поздний срок.