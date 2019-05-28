Количество иностранцев в РК стремительно растёт

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По состоянию на конец прошлого года, в РК проживали 2 млн 367 тыс. 607 иностранцев. Как сообщили во вторник в министерстве юстиции, это на 8,6% больше, чем в предыдущем году. Доля иностранцев в общем количестве жителей РК выросла с 3,5% в 2014 году до 4,57% в прошлом году. Как и прежде, наибольшую долю иностранцев - 45,2% - составляют граждане Китая, которых насчитывается 1 млн 70 тыс. человек. Далее следуют тайцы – 197 тыс.(8,4%), вьетнамцы - 196 тыс. человек (8,3%), граждане США – 151 тыс. (6,4%), граждане Узбекистана - 68 тыс. человек (2,9%), японцы – 60 тыс. (2,6). Количество иностранных студентов выросло на 18,9%, составив 160 тыс. человек. Между тем, растёт доля нелегалов. Она увеличилась с 11,5% от общего количества иностранцев в 2017 году до 15% в 2018 году.