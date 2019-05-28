В РК ухудшились потребительские настроения

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Потребительские настроения в РК ухудшились впервые за полгода. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, индекс потребительских настроений составил в мае 97,9 пункта. Это на 3,7 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель сохранял постоянный рост в течение пяти месяцев с декабря прошлого года. На этот раз он пошёл вниз. В Банке Кореи отметили, что нынешний спад можно объяснить усугублением торгового спора между США и Китаем, ухудшением экономических показателей, в том числе на рынке ценных бумаг. Помимо этого сказались опасения по поводу роста цен в связи с ослаблением национальной валюты. Индекс оценки нынешней экономической ситуации составил 69 пунктов, сократившись на 5 пунктов. Показатель прогнозов на дальнейшее развитие ситуации снизился на 6 пунктов, составив 75 пунктов. Ухудшились и другие показатели.