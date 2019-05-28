Вице-президент США поддержал продолжение проекта возвращения на родину останков солдат, погибших в Корейской войне

Photo : YONHAP News

27 мая вице-президент США Майкл Пенс принял участие в церемонии по случаю Дня Поминовения (Memorial Day), который посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах. Мероприятие состоялось на Арлингтонском кладбище. В своей речи он затронул тему останков погибших в Корейской войне, которые в прошлом году были отправлены с Корейского полуострова в США. Он отметил, что установлены личности части погибших, чьи останки были доставлены на родину, и впереди ещё много работы. Вице-президент подчеркнул, что это «только начало». Отец Майкла Пенса участвовал в Корейской войне, а Пенс лично встречал останки, которые были отправлены в США согласно договорённостям, достигнутым в ходе северокорейско-американского саммита в Сингапуре 12 июня прошлого года. Таким образом, вице-президент подтвердил стремление продолжать работу в этом направлении, несмотря на фактическое прекращение проекта возвращения на родину останков американских солдат из-за застоя в переговорном процессе.